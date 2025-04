China amenazó con prohibir filmes de Hollywood: Estados Unidos podría perder millones

"La guerra comercial global desatada por los aranceles de Donald Trump podría llegar pronto a las taquillas de los cines, ya que dos figuras públicas chinas publicaron una lista de contramedidas que incluye una posible prohibición de películas producidas en Estados Unidos", continúa el artículo.

Hollywood Hollywood podría sufrir un duro impacto tras los anuncios de Trump. Redes sociales

Por otro lado, hicieron referencia a la postura americana: "Dos oficinas de distribución de productoras de Hollywood también afirman que sus estudios se han puesto en contacto con sus pares en la Junta de Cine de China, quienes les informaron que no recibieron ningún cambio en las directrices del gobierno". Esto parece ser un alivio de cara a tensiones que no hacen más que crecer desde el anuncio de Trump.

En último lugar, TheWrap hizo referencia a un caso en particular: "Hollywood solo obtiene el 25% de la recaudación bruta china según la normativa gubernamental. La fecha de estreno de Thunderbolts*, la próxima película de Marvel, está fijada para el 30 de abril, y fuentes en Disney confirmaron que se mantiene dentro del plazo previsto para esa fecha". De esta manera, el tema por ahora parece lejano, aunque no se debería descartar si no hay cambios con la cuestión de los aranceles.

Marvel Studios sorprendió a los fans con un nuevo adelanto de su próxima película: "Es invencible..."

La productora cinematográfica Marvel Studios lanzó el tráiler final de Thunderbolts* y sorprendieron a los fans al confirmar una inesperada noticia, de forma que todo parece indicar que darán paso a Avengers: Doomsday en el final del filme.