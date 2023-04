Carmen Barbieri respaldó a Jey Mammon tras su descargo por la denuncia de abuso

En cuanto a Lucas Benvenuto, la conductora de Ciudad Magazine afirmó: "Siempre voy a estar del lado de la víctima, pero hasta que se demuestre lo contrario, tratemos de ser neutrales. Hay que escuchar la otra parte".

Jey Mammón Lucas Jey Mammon rompió el silencio en C5N tras la denuncia de Lucas Benvenuto. Redes sociales

Incluso, hizo mención a lo que le generan ambas situaciones: "Cuando lo escucho a Lucas se me parte el corazón. Y cuando lo veo a Jey digo 'es la destrucción total de él'. No hablo del trabajo ni el dinero, sino de la destrucción total como ser humano. Sea culpable o no. Yo no estoy de ningún lado, que quede claro". Con esta frase, contradijo lo que había expresado minutos antes sobre estar junto a la víctima.

Para finalizar, Carmen Barbieri remarcó: "Trato de ser neutral cuando hablamos, pero se me escapa la cosa íntima. Lo que siento acá en el corazón no lo digo. Ustedes se imaginarán, de qué lado estoy, del mismo lado que todos".