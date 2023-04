Camila Homs dio detalles sobre su relación con José Sosa y desmintió su reconciliación con De Paul

La modelo Camila Homs aseguró que no está de novia con el futbolista José Sosa, aunque sí se están conociendo . También remarcó que se exageró mucho la situación por la filtración de la fotografía en un boliche y que no hay posibilidades de reconciliarse con su ex Rodrigo De Paul .

Luego, directamente le preguntaron por José Sosa, sobre quien reveló: "Lo conocí hace poco, sí, pero no, nada que ver. Por una foto que salió que estábamos charlando ya me están por casar y nada que ver. Estaba hablando, ¿quién no habla con alguien en el boliche?". Así, demostró toda su furia por lo incesantes rumores de su vida privada en reiteradas ocasiones.

Para finalizar, le preguntaron por un supuesto acercamiento a Rodrigo De Paul, de quien se dijo en los últimos días que estaba separado de Tini Stoessel. "No, no tengo idea. Me estoy enterando ahora. No hay nada nuevo, está todo igual que siempre", concluyó, alejándose una vez más del padre de sus hijos Francesca y Bautista.