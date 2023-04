Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio, marcó tendencia con una microbikini animal print

Desde Puerto Iguazú, la hermana de Julieta Poggio mostró su look animal print y sorprendió a sus seguidores.

Camila Camarda subió una foto en microbikini y lució un look de verano con un diseño textil de leopardo que incluyó de todo : La mencionada microbikini, un pantalón cargo marrón y una pechera. La hermana mayor de Julieta Poggio, ex participante de “Gran Hermano”, es otra famosa que es fanática de la moda y las tendencias .

La joven de 26 años se encuentra en ascenso en su carrera y en su cuenta, donde ya la siguen 160 mil seguidores, mostró un look llamativo frente a su espejo vistiendo una microbikini animal print en tonalidades marrones. Este traje de baño cuenta con dos piezas con corpiño tipo triángulo puesto al revés, una elección repetida por parte de las famosas en varios de los looks que se vieron en esta temporada y una bombacha colaless con tiras regulables a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

La tela que se usó para ambas piezas fue estampada en animal print con tonalidades marrones. Adicionalmente se colocó una pechera underboob de mangas largas con el mismo diseño.

Camila Camarda Instagram

En la parte inferior, además, se mostró con un pantalón de jean cargo en color marrón oscuro con costuras a contratono en un beige más claro. El look lo completó con una mezcla de pelo suelto y un hairstyle de cabello semirrecogido en una media cola de caballo tirante.

Coti Romero, de Gran Hermano, lució una microbikini tendencia en el verano de Cancún

Coti Romero lució una microbikini rosa en el festejo de su cumpleaños número 21 en Isla Mujeres, México, junto a Conejo y ideal para pasar una tarde de playa. Ambos ex participantes de Gran Hermano se encuentran en la playa mexicana de vacaciones y aprovecharon para festejar a lo grande el cumpleaños de la correntina.

A la ex participante de Gran Hermano se la vio con una microbikini rosa que fue tendencia en la última temporada. Este color fue moneda corriente en la elección de famosas que lo adoptaron para la gran mayoría de las prendas que formaron parte de sus looks. La moda Barbie volvió a primera plana y Coti Romero no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar una de sus prendas de su colección de ese color.

Coti romero Instagram

La correntina compartió en su cuenta de Instagram qué hizo en su día de cumpleaños número 21, el cual incluyó una gran cantidad de aventuras. A la pareja se la vio disfrutando de las playas cristalinas, tomando tragos y sobrevolando el mar cristalino empujados por una lancha. Los dos disfrutan de sus vacaciones luego de haber participado del famoso reality y muestran en sus cuentas de sus redes sociales el minuto a minuto de su travesía.