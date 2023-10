Cambios en Telefe: la esperada vuelta de una figura a La Peña de Morfi

Georgina Barbarossa Captura TV

Se determinó que sea la actriz, quien conducía con Cirio anteriormente, pero luego tuvo que operarse de la rodilla y le llevó días de rehabilitación. De hecho, tampoco estuvo yendo a su programa A la Barbarossa también en el mismo canal.

Ya confirmaron que, además de ellas, Luciano Pereyra será el invitado principal para el domingo 8 de octubre. También estará Ahyre, la revolución del folklore, Antonio Ríos y un mano a mano con El Chaqueño Palavecino.

Jésica Cirio habló sobre la infidelidad de Martín Insaurralde

Por primera vez, habló sobre cómo se enteró del viaje de Insaurralde con Clérica a Marbella: "Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso y fue bastante fuerte. Una relación se va desgastando y el resto de los motivos son de público conocimiento. Estoy acá porque tengo una nena chiquita, porque quiero protegerla".

Y agregó: "Sí, tenía esta relación (Insaurralde con Clérici) mientras estaba casada conmigo. Pero me enteré con ustedes". También contó que cuando se separó, volvió a su casa en Palermo.

Jésica Cirio Redes sociales

En cuanto a más infidelidades indicó: "No me voy a poner a analizar absolutamente todo. Nada me llamó la atención. Yo me separé de él y me fui a vivir al departamento que tenía de soltera. Me fui a vivir con él, iba y venía a Capital hasta que tuvimos a nuestra hija".

Por su parte, contó que está con alguien: "Yo me separé y no presenté a nadie como mi novio. Estoy conociendo gente. No tengo nada para contar si estoy en pareja, estoy conociendo gente sin ponerle ningún título".