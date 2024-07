Bruce Willis ya no puede hablar: "Sus habilidades lingüísticas no están disponibles"

El actor estadounidense padece de demencia frontotemporal y, a sus 69 años, ya no tiene la capacidad de comunicarse por sí mismo.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el guionista, director y productor Glenn Gordon Caron, uno de los amigos más cercanos de Bruce Willis. Durante una entrevista con el periódico New York Post, comenzó por lamentarse de la salud del actor: "Lo que hace que su enfermedad sea tan sorprendente es que, si alguna vez has pasado tiempo con él, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él".