La conmovedora foto familiar de Bruce Willis en medio de su dura enfermedad

Un amigo allegado a la familia,Glenn Gordon Caron, confirmó días atrás que "ya no se puede comunicar verbalmente ni leer", y tampoco reconocería a su exesposa Demi Moore: “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”.

Bruce Willis y su familia 24-11-23.png

Frente a este panorama, las fotografías o videos que salen a la luz del actor son un faro de esperanza para sus fanáticos y fanáticas que esperan volver a verlo. Por ello, durante el festejo del Día de Acción de Gracias la familia Willis decidió publicar una imagen en redes sociales.

En ella se puede observar como su esposa Emma Heming Willis lo abraza, mientras que Demi Moore lo señala con su dedo índice. En el resto de la imagen, aparecen sus hijas Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Scout LaRue Willis, Mabel Ray y Evelyn Penn junto a sus respectivas parejas.

Aseguran que la salud de Bruce Willis desmejoró

“No está tan bien. Hablé con su mujer, con Emma, y desafortunadamente es una enfermedad que va cada vez progresivamente a peor. Se le manda mucha nueva energía y mucho amor”, indicó en Atena 3.

Fueron pareja durante dos años luego de la separación de Bruce con Demi Moore, quien lo acompañó durante toda la pandemia y lo apoya desde que fue diagnosticado.

Indicaron que era un cuadro irreversible, pero su familia consideró que estaban aliviados por haberle encontrado respuesta a su situación. En su momento publicó una frase referida a eso en Instagram: “Nuestra familia quería comenzar expresando gratitud por la increíble demostración de amor, apoyo y maravillosas historias que recibimos desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce”.