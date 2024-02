Bomba en Gran Hermano: ingresaría un nuevo participante, tras el paso de Romina Uhrig

Las novedades en Gran Hermano 2023 no paran y tras el ingreso de la exparticipante Rominga Uhrig a la casa, ahora trascendió que hay otra famosa que se sumará al ciclo de Telefe para visitar al grupo.

En cuanto a la información que compartió la panelista confió que "llamaron de la casa a una persona que fue una super figura y que se alejó de los medios. Estoy hablando de Natalia Fava que habría sido convocada".

Nuevo ingreso explosivo a la casa de GH: entraría Natalia Fava





Entre otros detalles, se aseguró que a la empresaria textil "le ha tocado vivir momentos difíciles", según confirmó Iavícoli, por lo que la idea es que cuente qué pasó en su vida y porqué se alejó de los medios.

Fava con su marca de ropa de la nueva temporada 2024 en las redes sociales Redes Sociales

Además, la producción estaría interesada en que la famosa cuente qué paspo en su relación con Santiago Almeyda, otro exjugador de la GH, con quien estuvo en pareja durante 22 años. En 2023, Fava confirmó la separación sin mayores detalles de la ruptura.

En este sentido, la conductora Flor de la V recordó que "ella fue la única que se le plantó a Gerardo Sofovich... tenía que hacer un personaje de abogada y tenía que salir en bikini y le dijo 'no, no me la voy a poner de ninguna manera' y se fue". La mediática concluyó que "en esa época fue la única y la primera que se le plantó (a Gerardo)".