El video de Lucía de Gran Hermano que Telefe no mostró y un polémico accionar

La convivencia en la casa de Gran Hermano no solo es difícil por las personalidades y el carácter de los jugadores sino también por el accionar de algunos y, a pesar de que en el reality show dicen mostrar todo, Telefe eligió censurar un polémico accionar de Lucía Maidana.

Lucia: una vez tuvimos q sacar un sorete con la mano y yo las recibí con una caca a ellas 2

Rosi: VISTE ESO

L: y con Furia lo envolvimos en film y lo pusimos en la puerta

“Tuve que sacar un sor... con la mano y las perseguí a ellas dos (Virginia y Zoe) con caca en la mano. No sabemos de quién fue. Con Furia lo envolvimos en papel y lo pusimos en la puerta del cuarto de los varones, porque ellos habían atacado el baño”, expresó Lucía.

Romina opinó que un asco, pero la salteña se excusó con que era una venganza. En redes no gustó la actitud que tuvieron, pero el canal decidió no hacerlo público para no tener que sancionarlas. "Que se vayan", opinaron.

La grave denuncia de Lisandro contra la producción de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano quedó enfrentada con la producción por muchos motivos, pero uno de ellos fue por la salud de una participante porque consideraron que no se hizo lo correspondiente. “No le traían un médico”, reveló Lisandro enojado mientras hablaba con Virginia.

“Denu estuvo con los dientes hechos mierda. Se puso a llorar”, contó el jugador a su compañera por la salud de Denisse, ya eliminada. “No le traían un médico, estuvo tres semanas. Pasó Navidad y Año Nuevo sin poder comer”, indicó.

Esto generó escándalo en los comentarios porque fue una de las acusadas de “no hacer nada” en redes sociales y ahora entendieron que podría haber estado con calmantes o algún antibiótico para la boca.