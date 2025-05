Tras su sintonía con Mauricio Macri, el Kun Agüero elogió a Javier Milei: "Es un tipo que quiere al país bien"

El ex delantero también se refirió a su relación con Mauricio Macri, a quien describió como más del palo del fútbol que de la política. Sin embargo, evitó alinearse políticamente y remarcó que no tiene negocios con la política.

Su retiro, la relación con Messi y la Selección

En 2021, una arritmia ventricular obligó a Agüero a dejar el fútbol profesional. Sin rodeos, relató lo que vivió durante aquel fatídico partido ante Alavés: “El corazón me retiró, quería terminar en la cancha, me pasó eso en la cancha, sentía que me faltaba el aire y como que me ahorcaban, trataba de relajarme pero no podía hablar. Sentí que algo no iba bien. El médico me dijo que no podía seguir jugando, lo pensé con mi representante y tomé la decisión”, sostuvo.

Además, habló de la Selección: “Yo era el que hacía reír a Lio Messi, pero esta selección es la mejor de todas, es muy buena individualmente y como equipo, es fuerte, tiene mucha confianza, que antes no la teníamos y con chicos nuevos que se adaptan rápido y hoy están demostrando que son mejores”.

Finalmente, concluyó: “Esta bien que De Paul haga reír a Messi, Leo es inteligente y se rodea de buena gente. Yo creo que tanto Messi como Diego Maradona forman parte de la historia Argentina. Yo conviví con Leo y no lo vi en otro jugador. Guardiola fue el mejor técnico que tuve”.