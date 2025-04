Sin filtros: las confesiones de Wanda Nara a sus seguidores desde Brasil

"Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos, puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA", apuntó en la caja de preguntas.

Wanda Nara en redes sociales Redes Sociales

Mientras le decían "disfruta sin culpas", ella aprovechó para aclarar: "La paz de estar sola con amigos, hijos más grandes, viajes, mis vestidores para mí sola, mi casa es mi lugar de paz", detalló.

También celebró su soltería y no tener que dar explicaciones a nadie: "Ser libre y dormir sin que nadie me revise el teléfono, sin que nadie me diga ‘¿dónde vas?’ ‘¿a qué hora volves?’ Sin caras largas si volví tarde de trabajar, sin preguntas ni un ‘quiero cenar ahora’. Es otro nivel de Felicidad que no conocía... salir y entrar sin dar explicaciones".

En su anterior viaje por trabajo al vecino país, la dueña de Wanda Cosmetics viajó con Mauro Icardi y su equipo y eligió una favela para la ambientación de su tema. En ese momento, se animó a cantar en portugués "El animal atrapará” o “la bestia atrapará”, que es el significado del título de la canción, según las traducciones.