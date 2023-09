Belu Lucius posó con un imponente mensaje y una microbikini blanca que es ideal para el verano

La microbikini off white sigue siendo la tendencia de la temporada

Belu Lucius posó con una microbikini blanca bajo el sol mientras expresó una reflexión sobre su edad en una historia de Instagram. La influencer se fotografió descansando en una reposera mientras disfruta del sol con un look veraniego ideal para relajar al aire libre.

La exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe) cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram y entre las fotos de sus looks y de la difusión de los productos de las marcas con las que trabaja, también se hace un espacio para hablar sobre su vida privada. En esta ocasión, publicó una historia vistiendo una microbikini con un corpiño armado y una bombacha colaless de tiro alto. A su look le agregó unos anteojos de sol con marco blanco que terminaron de darle su estilo a su look de verano.