Barby Silenzi marcó tendencia con una microbikini blanca a la moda.

Barby Silenzi Barby Silenzi a la moda con una microbikini blanca.

Nati Jota festejó el cumple de su hermana luciendo una colección de microbikinis

Nati Jota saludó a su hermana por su cumpleaños luciendo distintos conjuntos en un posteo en su cuenta de Instagram. La conductora subió algunas fotos en donde se la pudo ver con diferentes prendas que usó cuando viajó a México y que marcaron tendencia en la última temporada.

La conductora subió distintas fotos, entre las que se destacaron una en donde se la pudo ver vistiendo una pieza naranja neón con una gorra naranja y lentes de sol marrones y a su hermana Camila con una parte de arriba en rayas y la de abajo en un verde militar. También en otra foto se mostró con un corpiño triángulo fijo verde con un broche delantero con tiras regulables mientras que en la parte inferior vistió una bombacha tipo vedetina clásica regulable en los costados y su clásico piluso y lentes de sol.

Nati Jota microbikini naranja Instagram

“¿Ya 13 años que vivís lejos? Es tanto que ya dejamos de soñar con que vuelvas a vivir acá y hasta empezamos a soñar con que sigas triunfando allá. Te amo y feliz cumple mi colorada viajera. Ya no digamos más la edad que no hace falta, es como que los años de una envejecen también a la otra”, escribió la periodista. En el posteo en su cuenta de Instagram, en donde enseguida sumó miles de "Me gusta" y comentarios elogiando los looks y paisajes, además de sumarse a los saludos por el cumpleaños, subió también otras fotos de otros momentos del viaje y de la compañía de su hermana.