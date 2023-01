Barby Franco, contra Actrices Argentinas: durísimo mensaje con ironías

Los mejores recitales para no perderse en 2023

"¿Por qué no van a abrazar a la hermana de Thelma que fue violada? Ahhh cierto que tenés que ser actriz para estar en el 'colectivo'", apuntó. En otro tuit agregó: "mirá cómo no te miro (en referencia a la campaña para no ver la nueva ficción Campanas en la noche), mirá cómo nos avivamos".

Además agradeció los mensajes de apoyo y sostuvo que sabía "que muchas mujeres piensan igual" pero que "no se animan a decirlo". "¡Yo lo digo sin necesidad de agresión ni violencia!", concluyó.

Embed Por q no van a abrazar a la hermana de thelma Q fue violada ? Haaa cierto que tenes que ser actriz para estar en el “colectivo” — Barby Franco (@barbyfranco21) 12 de enero de 2019

Embed Gracias a todos por la buena onda !!! Se que algunas personas piensan igual que yo pero no se animan a decirlo!!!! yo lo digo sin necesidad de agresion ni violencia ! — Barby Franco (@barbyfranco21) 14 de enero de 2019

Embed Fue irónico amorosa https://t.co/2dPBeq3bX8 — Barby Franco (@barbyfranco21) 14 de enero de 2019