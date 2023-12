Bailando 2023: una participante dejaría el programa por un triste motivo

La noticia fue comunicada a Marcelo Tinelli, quien se mostró comprensivo por el momento. El conductor adelantó que no habrá más reemplazos.

Fue el mismo conductor quien explicó los motivos: “Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida , se fue a dormir muy temprano".

Y agregó que podría comenzar a faltar: “Aparentemente tomó algunas pastillas y hubo una mezcla ahí también con café, con un sublingual Ketorolac. Está con la presión muy baja. Yo apenas la vi entrar al piso la vi con una cara muy diferente. Dice que no se puede parar así que veremos si llega para el programa de mañana".

Marcelo Tinelli y Milett.png

Fue entonces que contó que tiene un desplazamiento de vértebra y que no sabe si va a seguir en el certamen. Esto perjudicaría porque la nueva regla del certamen es que no hacen más reemplazos, por lo que podría ir al teléfono directo o quedar descalificada.

Además, en LAM sumaron: "Milett Figueroa está cerca de quedar fuera del Bailando. Se estuvo haciendo una resonancia magnética, hoy volvió a lo del Dr. Furman a volverse a estudiar y lo que parecía un simple problema de vértebras, es un desplazamiento de vértebras y le hicieron un nuevo estudio para ver si había algo más".

Esto se definirá en los próximos días: “Está a un paso de quedar fuera del Bailando porque ya no hay reemplazos. En un movimiento de un truco de un ensayo, se lesionó. Por ahora, está en duda si sigue Milett o no. El martes o el miércoles a más tardar se define si sigue”.

Bailando 2023: Marcelo Tinelli estalló al enterarse que una mega figura renunció al programa

El Bailando 2023 transita un duro momento en cuanto al rating, ya que pierde categóricamente con Gran Hermano que se encuentra en su pico. Además de eso, Marcelo Tinelli recibió una durísima noticia y tiene que ver con la renuncia de una mega figura.

anitajpg.jpg Noche perfecta para Noelia Pompa, Laura Fidalgo, Anita Martínez y el Bicho Gómez

Camila Homs, Zaira Nara y Flor Vigna, ahora será el momento del Bicho Gómez, quien había dupla con Anita, con la misma que ganó el certamen años atrás. Pero no solo eso, sino también dicen que podría bajarse Charlotte Caniggia, una de las que más cooperan con el show.

La decisión de la salida del humorista la decidió y confirmó él mismo en LAM: “Me tengo que ir, lamentablemente. Me voy. Me es imposible ensayar. Imagínate que hoy no está Anita, se fue el 25 y tenemos que bailar el 2. Es imposible ensayar".