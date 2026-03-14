IR A
IR A

Axel Kuschevatzky, sobre la situación del cine argentino: "Me duele como espectador y como cineasta"

En la antesala de los Oscar 2026, el reconocido productor argentino cuestionó la falta de incentivos para la producción audiovisual nacional y pidió un debate más profundo entre el sector y público y la industria.

Camila Olivera
Creo que el cine necesita una industria robusta

"Creo que el cine necesita una industria robusta", sentenció el reconocido productor.

En la previa de una nueva edición de los Premios de la Academia, Axel Kuschevatzky habló en una entrevista exclusiva con C5N. Fue allí donde el productor argentino se refirió a la situación del cine nacional y el debate en torno al futuro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El agente secreto es mi película favorita de todo el 2025: la confesión del productor argentino.
Te puede interesar:

Axel Kuschevatzky habló de las películas favoritas, el avance del cine brasileño y las polémicas de Hollywood

El conductor de la alfombra roja de los Oscar remarcó la cautela que maneja al abordar el tema: “Soy siempre muy cuidadoso con esto, porque si bien yo hago películas argentinas, no vivo en Argentina y no solo hago películas en Argentina. Entonces involucra la vida de muchas personas”.

Creo que el cine necesita una industria robusta. Y para que haya eso tiene que haber condiciones dadas, que son muchas y muy diversas. Yo no siento que hoy estén dadas esas condiciones”, agregó al respecto.

En ese sentido, comparó el escenario argentino con el de otros mercados latinoamericanos: “Argentina, por ejemplo, es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene incentivos potentes a la producción, como sí lo tienen Brasil o México con los nuevos anuncios, y también Colombia”.

Para Kuschevatzky, la discusión sobre el futuro del cine argentino debería darse de forma más profunda entre el sector público y la industria. “Me parece que es importante. Lamento que la politización de la discusión la haya llevado a términos muy básicos”, remarcó.

Por último, el productor también expresó su preocupación desde su lugar personal, además de su rol profesional: “Me duele como espectador y como cineasta, pero bueno, en algún momento cambiará”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran expectativa por los ganadores de los Premios Oscar 2026. 

Quiénes ganarán los Premios Oscar 2026, según las casas de apuestas

La 98 edición de los Premios Oscar estará atravesada por el conflicto de Medio Oriente.

Alerta en los Premios Oscar: refuerzan la seguridad ante un posible ataque durante la ceremonia

La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 
play

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

últimas noticias

El complicado momento que vivió un ex participante de GH.

Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

Hace 9 minutos
Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina. 

Adorni, tras la polémica por el viaje con su esposa: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse"

Hace 55 minutos
Italia le cierra la puerta a millones de descedientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Italia le cierra la puerta a millones de descendientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Hace 1 hora
Riquelme habló sobre el proyecto de ampliación de La BOmbonera

Riquelme reveló importantes detalles sobre la ampliación de La Bombonera

Hace 1 hora
Raúl Ceballos fue víctima de la última dictadura militar. 

Quién era Raúl Ceballos, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Hace 2 horas