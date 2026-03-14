Axel Kuschevatzky, sobre la situación del cine argentino: "Me duele como espectador y como cineasta" En la antesala de los Oscar 2026, el reconocido productor argentino cuestionó la falta de incentivos para la producción audiovisual nacional y pidió un debate más profundo entre el sector y público y la industria. Camila Olivera

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"Creo que el cine necesita una industria robusta", sentenció el reconocido productor.

En la previa de una nueva edición de los Premios de la Academia, Axel Kuschevatzky habló en una entrevista exclusiva con C5N. Fue allí donde el productor argentino se refirió a la situación del cine nacional y el debate en torno al futuro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El conductor de la alfombra roja de los Oscar remarcó la cautela que maneja al abordar el tema: “Soy siempre muy cuidadoso con esto, porque si bien yo hago películas argentinas, no vivo en Argentina y no solo hago películas en Argentina. Entonces involucra la vida de muchas personas”.

“Creo que el cine necesita una industria robusta. Y para que haya eso tiene que haber condiciones dadas, que son muchas y muy diversas. Yo no siento que hoy estén dadas esas condiciones”, agregó al respecto.

En ese sentido, comparó el escenario argentino con el de otros mercados latinoamericanos: “Argentina, por ejemplo, es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene incentivos potentes a la producción, como sí lo tienen Brasil o México con los nuevos anuncios, y también Colombia”.

Para Kuschevatzky, la discusión sobre el futuro del cine argentino debería darse de forma más profunda entre el sector público y la industria. “Me parece que es importante. Lamento que la politización de la discusión la haya llevado a términos muy básicos”, remarcó.