ATAV 2: el inesperado éxito que tiene la ficción de El Trece en una plataforma

Una de las producciones que más expectativa generó aparte de El Hotel de los Famosos fue Argentina, tierra de amor y venganza 2. Sin embargo, eso no se transmitió a la pantalla y quedó relegado hasta el tercer puesto en la franja, pero en las últimas semanas descubrieron un éxito en otro lado, no precisamente en la TV.

Con el final de Los 8 Escalones, la ficción recibe un pico de rating alto, pero se cae en pocos minutos porque lo televidentes no eligen ver la novela. Cambian de canal y no solo se van a Telefe sino a distintos canales como América o El Nueve.

Este bajón de rating produjo un fuerte descenso en números y llevó a que los productores cambien en distintos momentos el horario del programa. Eso no solo no los benefició, sino que los perjudicó. Poca gente se enganchó y todos culpan a “lo tarde” que lo emiten.

Pero se registró que, a pesar de que no sea visto en TV, es visto en Youtube y eso genera interacción en las redes sociales. ATAV 2 es el segundo programa más mencionado de eltrece justo detrás del programa de Guido Kaczka con 7, 9 millones de usuarios, al menos 7 mil mencionan al programa.

Esto fue medido con Kantar Ibope Media, asegura que en redes cumple un rol absolutamente protagónico, lejos de lo que se refleja en internet. Como determinaron eso, eltrece publica escenas impactantes que tiene desde 5 hasta 10 mil visualizaciones.

Adrián Suar sufre por una inesperada situación que atraviesa ATAV: "Estoy muy angustiado"

El gerente de programación de eltrece, Adrián Suar, se encuentra en una situación muy complicada con la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza, ya que la segunda temporada no está rindiendo como se esperaba. Pero esto no es lo único, sino que ahora comenzó un inconveniente entre uno de sus protagonistas con un personaje recurrente.

En diálogo con el programa radial Nadie Dice Nada, el actor Santiago Talledo confirmó que se separó de su pareja Toni Gelabert, quien actualmente es protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. Esto podría provocar más problemas para la telenovela, la cual ya atraviesa una difícil situación.

Al respecto, quien interpreta al personaje Marcos Soria en ATAV 2 confesó: "Yo ayer estuve desde que me fui del programa hasta que me fui a dormir, llorando. Obviamente estoy mal, estoy muy angustiado. No lo nombren. Yo tenía los ojos rojos, no podía más". De esta manera, dejó en evidencia el dolor que le genera el tema.