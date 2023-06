Así es "Los días", la ficción de Netflix al estilo "Chernobyl"

"El 11 de marzo de 2011 a las 14:46 hs., un terremoto de magnitud 9.0 con una intensidad sísmica máxima de 7, impactó aproximadamente a 130 kilómetros sobre la costa de Sanriku. Una hora después este terremoto sacudió las islas de Japón y un tsunami de 15 metros de altura se tragó la planta nuclear de Fukushima en un instante. Pero ese fue solo el comienzo de la pesadilla. Cuando la función de refrigeración se perdió, la planta eléctrica cayó en un peligroso e incontrolable estado", explica Netflix sobre la producción de este proyecto.

Los días - Netflix La serie se centra en la catástrofe de Fukushima sucedida en el 2011 y a lo largo de 8 episodios sigue el evento desde tres perspectivas Netflix

En esa fecha, la región de Thoku, en Japón, sufrió un triple desastre. Un terremoto de magnitud 9,0 fue el comienzo de la pesadilla. Las consecuencias del sismo provocó un tsunami en la costa noreste de Japón. Luego, las olas de 14 metros de altura que se provocaron, alcanzaron la central nuclear de Fukushima Daiichi o Fukushima I y generaron tres fusiones de núcleo, explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva, que obligó a su vez a llevar a cabo desplazamientos masivos. El alcance del desastre con el nivel máximo de las escalas internacionales se comparó con el accidente de Chernóbil de 1986, que tan bien retrata la ficción de HBO y por eso Los días es comparable a aquella producción.

Desde los desastres de Hiroshima y Nagasaki, la cultura japonesa y sus producciones crearon a Godzilla y el subgénero cinematográfico de los kaiju que encontró en Pacific Rim el ejemplo más logrado de los cercanos, además de un sinfín de obras que se inspiran en esos días. Historias fundacionales y elementos hoy icónicos alimentaron a la cultura popular no solo japonesa, sino mundial. Ahora la catástrofe de 2011 motivó la realización de The Days en su título original en inglés.

Inspirada en la investigación periodística On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi, un libro escrito que toma como material de base las entrevistas con los protagonistas de la pesadilla, esta serie cuenta con la dirección de Masaki Nishiura y Hideo Nakata, director de la The Ring original, una de las mejores y más recordadas películas de terror japonesas.



Protagonizada por Koji Yakusho, Yukata Takenouchi, Fumiyo Kohinata, Kaoru Kobayashi, Takuma Otoo, Ken Mitsuishi, Ken’ichi Endo, Yuriko Ishida y Yuki Izumisawa, entre otros, esta serie de ocho episodios de 45 minutos, se mete en esos días posteriores al accidente desde tres perspectivas diferentes: la del gobierno japonés, los empresarios de Tepco, la compañía que administraba la central nuclear y, la más dura, la perspectiva de los empleados de Fukushima I. Sin dudas, de los dramas actuales más fuertes que hay disponibles en el catálogo de Netflix.