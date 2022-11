Jorge Rial mano a mano con Tamara Paganini, ex Gran Hermano: "Por un pelito no difundí un video sexual"

Luego, la subcampeona de la primera edición vio imágenes suyas en las pantallas de C5N y reveló: "La gente se apasionó con mi personaje, pero solamente era yo. Me dicen que ahora estoy hecha mierda, ¡Tengo 50 años!". Justamente por la popularidad que obtuvo, se mostró sorprendida al respecto. "Nunca imaginamos que, a partir de ahí, nuestra vida iba a cambiar", señaló.

Tamara Paganini en Gran Hermano Tamara dentro de la casa de Gran Hermano. Redes sociales

Más tarde, Tamara Paganini recordó: "Quería alejarme de los medios, pero no podía encontrar un trabajo normal. Tuve que coquetear con los medios para conseguir dinero para vivir. Por un pelito no difundí un video sexual, no tenía para comer. No hay videos porno míos".

En cuanto a este tipo de trabajos y por la confianza que tiene con Jorge Rial, la subcampeona de la primera edición reveló: "Un famoso me pagó una fortuna como acompañante, pero no tuve sexo con él. Nunca me prostituí, porque mi pensamiento no iba de la mano con eso".

Por último, Tamara Paganini sorprendió con un secreto que tenía muy guardado: "Hice una lista de personas que quería matar a los 70 años. Toda la agresión despertó un instinto asesino en mí. Vivía pensando en la venganza pura". Además, entre risas, contó que Jorge Rial se encontraba en la lista.