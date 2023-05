Antonella Menem explotó contra la serie de su abuelo: "Nadie me pidió autorización"

La nieta del expresidente Carlos Menem, Antonella , cargó contra la serie que se estrenará en una plataforma sobre la vida de su abuelo al asegurar que no le pidieron permiso para llevarla a cabo ni tampoco a otros familiares: "No se comunicaron conmigo los de la productora ni nadie. Nadie me pidió autorización ni a mí, ni a Carlitos Nair ni a Máximo, porque él también es heredero".

En diálogo con Buena Tarde , por C5N , la hija de Carlos Menem Jr. se mostró furiosa por cómo se gestionó la serie y reveló de qué manera dio cuenta de que se realizará el proyecto audiovisual. "Nadie de la familia se comunicó conmigo para darme explicaciones ni lo van a hacer. Me enteré por los medios de comunicación lo de la serie. Me enojó bastante" , enfatizó.

En tanto, cuando fue consultada sobre el motivo por el cual no fue convocada para la serie, apuntó contra la hija de Carlos Menem: "Zulemita es una persona muy ambiciosa y quiere todo para ella. La plata va y viene, lo más importante es la salud. Lo que ella tiene que entender es que me tienen que dar lo que corresponde, que todavía no me lo dieron".

En esta línea, la nieta del expresidente criticó a la Justicia por su accionar. "Siempre fue el tema de la plata. A Zulemita siempre le molestó entregar lo que tiene que entregar. Con la sucesión de mi papá hizo lo mismo, hizo desastres. Hizo lo mismo con lo de mi abuelo y no pasa nada, es como que la Justicia le da la mano a ella y a nosotros nos la suelta", lanzó quien fue reconocida judicialmente como una de las herederas de Menem en 2003.

Antonella Menem cargó contra Zulema y Zulemita

En otro fragmento de la entrevista con Buena Tarde, Antonella Menem precisó cómo es su vínculo con la hija del expresidente y su madre: "Con Zulema y Zulemita no me llevé bien. Con Zulemita hubo un tiempo en el que la vi después de mucho tiempo pero se enojó porque fui a ver a mi abuelo a escondidas en La Rioja. Le agarraron los celos. Ya se lo perdoné, no me interesa. Con Zulema nunca".

En este sentido, recalcó que mantiene relación con uno los hijos del exmandatario y que también lo tuvo con el último hijo nacido de Menem: "Hoy tengo un vínculo con Carlitos Nair, hablo todos los días y me llevo muy bien. Con Máximo hablábamos por WhatsApp e Instagram pero después de que tuvo el tumor se cortó el contacto porque él no se puede poner nervioso".

Asimismo, hizo alusión a una publicación en su cuenta de Instagram en la que adjuntó una foto en la que se observa a su padre, Carlos Menem Jr, junto a Zulema. "Siempre tuve cariño hacia Zulema, la respeto muchísimo, pero cuando me tengo que defender, me tengo que defender. Yo la perdoné, el posteo fue para decir que yo perdoné lo que ella me hizo sentir durante tantos años", reconoció.

Antonella Menem, también, expuso su angustia por el comportamiento de Zulema: "El rechazo de ella me dolió muchísimo. Yo salía en los medios a defenderme de las cosas que ellos decían de mí, no porque tenía ganas".

Por último, aclaró que no le interesa en recomponer la relación con algunos de sus familiares. "Estuve 25 años rogando cariño y que me aceptaran para estar con la familia. Hoy en día no me interesa tener un vínculo, si nos llegáramos a juntar algún día, es para que ella me devuelva lo que tiene que dar. Me sacaron hasta la posibilidad de despedirme de mi abuelo. Fui al funeral y al entierro a escondidas", recordó.