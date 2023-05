Antes del final, Succession entregó uno de sus mejores capítulos

Luego de cinco entregas sin Brian Cox presente, llegó el momento de que sus hijos, allegados, ex compañeros, políticos, empresarios y el actual Presidente de los Estados Unidos despidieran a Logan Roy. El muy esperado y armado funeral se realizó en la catedral de Manhattan con un alto despliegue de seguridad y las calles a punto de explotar con la llegada de Jeryd Mencken (Justin Kirk) a lo más alto del poder político. Este armado contemplaba al menor de los Roy, Roman (Kieran Culkin) y un ensayado discurso. Pero claro, es Succession y el más mínimo detalle puede cambiarlo todo.

Succession - madre e hijos Los hijos de Logan Roy se cruzan con su madre luego del terrible final de la tercera temporada y la traición evidente de la misma. Las cosas cambiaron, pero no demasiado. HBO Max

Los hermanos comenzaron a llegar a la catedral, pero antes Kendall Roy tuvo que enfrentar a su mujer y a su secretaria personal. No era el día para ninguna de las dos discusiones y se evidencio en el comportamiento de Kendall quien intenta ponerse en el rol de ese líder que, muy diferente a su padre, parece no entender cómo enfrentarse a ciertas situaciones. Estos cruces también mostraron que la gente en la calle no estaba a gusto con la llegada del nuevo presidente, con marcadas sutilezas, los tres hermanos, Shiv, Roman y Kendall, se toparon con la situación sin percatarse de la misma. Había algo más importante, despedir a papá Logan.





La frialdad con la que ignoran el descontento en la calle, también se evidenció en el anuncio del embarazo de Shiv. Pasos de comedia de Roman y un apenas balbuceante Kendall no supieron cómo afrontar el embarazo de su hermana, pero otra vez, nada de eso importa, antes había que despedir al hombre que construyó un imperio y sacar rédito de ese momento.

Succession - camino al final de la serie Shiv Roy (Sarah Snook) se convierte en la gran protagonista del último episodio HBO Max





Con las presentaciones de los asistentes y los tejidos de influencia en los presentes por parte de los tres hermanos (con un gran momento entre las viudas de Logan), el tío Ewan (James Cromwell) tomó la posta para dar el primer discurso. Contó episodios desconocidos del propio Logan y remarcó que "lo había dejado de intentar", pese al poder que tenía. Este discurso, quebró lo construido por los hermanos Roy. Confrontativo, aportante de nuevas ideas, pero también de la cruda realidad, Roman tuve que tomar la posta y Kieran, el actor, coronó el mejor papel de su carrera.

Un hombre aparentemente rudo, lleno de ideas, pero también de estrategias, de bromas de mal gusto y un romance oculto, se quebró ante la sola presencia del ataúd de su padre. El contexto y esas semanas de no haber podido llorarlo, además del sentido discurso de su tío, hicieron caer a Roman en la realidad y a los espectadores en dónde está realmente el personaje. Derrotado, angustiado y pidiendo auxilio a sus hermano, Kendall entró en escena.

SuccessionPenúltimo.jpg En el penúltimo capítulo, Succession presentó un soberbio episodio lleno de buenas actuaciones. HBO Max

Con un soberbio uso de la cámara, constantemente en movimiento y con un pulso casi quebrado por la situación, el director, Mark Mylod, contó que la idea era "mostrarlo todo" y armó una puesta con cámaras puestas en todos los ángulos al igual que en el capítulo 3. No quería cortar ninguna escena, quería que todo fluya y así dejar que los actores entren en el profundo estado de uno funeral. El resultado es inmejorable.

Funeral, entierro y reunión posterior, la tensión volvió a centrarse en el negocio: intentar hacer caer la venta de la empresa a GoJo, del bien logrado Lukas Matsson de Alexander Skarsgård, con la ayuda de Shiv que le ofrece una nueva estrategia para conquistar al presidente electo. Pero antes, la despedida en la iglesia volvió a cambiar el tono del capítulo: Kendall recibe la advertencia por parte de Hugo (Fisher Stevens) que Shiv estaba involucrada en el contraataque. En ese instante, Jeremy Strong volvió a demostrar por qué es el mejor actor de la serie. Cambió su mirada, su postura y volvió a concentrarse (ahora solo, sin Roman) en su objetivo que es quedarse con la empresa.

Kieran Culkin en el papel de su carrera Roman Roy se quebró en mil pedazos en el penúltimo capítulo de la serie HBO Max

Semejanzas con El padrino enaltecen los últimos minutos del penúltimo episodio. Más negociaciones, una conversación sincera entre Shiv y Tom que parece dejaron de atajarse y un Roman roto tratando de desquitarse equivocadamente con los protestantes en las calles, dejan el escenario listo para la despedida de la serie el próximo domingo a las 22 hs. de Argentina en HBO y HBO Max. Se va una de las mejores series del siglo.