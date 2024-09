Ángel de Brito se va de América: en qué canal trabajará

El conductor de LAM admitió tener conversaciones con un importante canal de aire con el que tiene todo listo para comenzar un nuevo ciclo el próximo año. No es la primera vez que habla del tema y expresó sus quejas respecto hacia los directivos de la señal actual.

El conductor Ángel de Brito volvió a hablar sobre el futuro de LAM y no ve con buenos ojos seguir en América. Por ese motivo, en una entrevista reveló indirectamente que tiene conversaciones con uno de los canales más importantes para firmar para el próximo año.

“El otro día salió en una nota en la que decías que si no te dejaban hablar de Gran Hermano te ibas de América. ¿Tenés ganas de irte? ”, preguntó la Tora quien lo entrevistaba en vivo para el ciclo de Telefe. Eso dejó sin palabras al conductor, quien luego encontró una respuesta.

Embed [AHORA] "¿Tenés ganas de irte? ¿Querés venir a Telefe?": "La Tora" le preguntó a Ángel De Brito por su vínculo con América, ya que no lo "dejan" hablar de Gran Hermano.



@telefe https://t.co/UKVCxjxiGs pic.twitter.com/ogL6OfW37x — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 10, 2024

Fue entonces que dijo: “Si no me dejan hablar, sí” y la entrevistadora, rápida, le preguntó si le gustaría sumarse a Telefe. Pilar Smith también colaboró y aseguró que es una de las grandes promotoras para que haga su pase al canal de las tres pelotas.

“Trabajé en Telefe cuando vos no habías nacido todavía”, respondió De Brito, quien aprovechó para cambiar de tema y preguntarle a la exprotagonista de Gran Hermano por su novio actual, a quien aún no blanqueó. “El que calla otorga y en ningún momento me lo negó”, cerró.

Ángel de Brito puso en duda su continuidad con LAM en América TV: ¿se muda a otro canal?

Ángel de Brito llegó a América TV en 2022 con LAM y se convirtió en lo más visto del canal. Desde entonces, su éxito sigue estando en lo más alto, pero en las últimas horas, el mismo conductor puso en duda su continuidad en el canal.

LAM Redes sociales

No es la primera vez que el conductor abre el interrogante sobre su futuro, ya que ha hecho público que no sabe si continuará al frente del ciclo de espectáculos porque quería hacer un cambio. Ahora se refirió a lo mismo, pero hizo énfasis sobre el canal y una posible mudanza. “¿Estás conforme en América?”, indicó un seguidor en Ángel Responde.

“En enero te respondo”, indicó. A lo que otro seguidor le respondió: “Siento que el canal no los cuida, no sé. Se percibe hasta en el vivo”. La respuesta fue “Prefieron otros programas, pero LAM es el más visto. El más vendido y el que mejor mueve las redes del canal”.