Ángel de Brito reveló un inesperado dato de la relación entre Duki y Emilia Mernes

En esa visita a España, se realizaron pruebas de vestuario para la fiesta y, según el video en el que se basan para dar la información, el look que utilizará el artista es con abrigo, por lo cual, De Brito dedujo: “Es ahora, en invierno de acá”.

Por su parte, las redes sociales habían rumoreado también sobre un posible embarazo, Emilia aclaró que no existía y que era simplemente un problema estomacal. Además, Duki bromeó con los posibles nombres. ¿Se confirmará esta vez el casamiento?

Día de furia de Duki en Italia: se enojó con un espectador y pidió que lo saquen del show

Duki se convirtió en uno de los artistas argentinos más destacados de la música urbana y su talento lo llevó a empezar una gira por Europa. Tras su presentación en el estadio Santiago Bernabeu, Mauro Lombardo se presentó en Italia, pero vivió un tenso momento de violencia de género que no dejó pasar por alto.

En pleno show en Milán, desde el escenario el argentino vislumbró una situación de violencia de género, se molestó con dicho comportamiento y sin importarle el momento pidió a los presenten que saquen al joven del lugar.

“¿Te hacés el piola? ¿Qué estaba pasando? No estabas discutiendo con una chica porque la empujaste y te hacés el loco. ¿Te pensás que no lo veo de acá arriba?”, increpó al espectador.

Notablemente enojado, decidió no continuar con el espectáculo y pidió que lo saquen del show. “Sacámelo. Afuera. Sacámelo porque bajo y lo saco yo. A mí no me gusta la violencia. La gente que se hace la loca, conmigo no va. Afuera guacho, afuera”, arremetió el trapero con micrófono en mano y haciendo gestos dando a entender que el hombre apuntado empujó a otra persona.