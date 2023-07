Ángel de Brito reveló qué famosa rechazó ser angelita en LAM: "Le molestó que..."

Ya había ido como invitada y fue atacada por el panel. Ante esto, contó en otros medios que no se sintió cómoda y las redes del programa lo replicaron. Sin embargo, la volvieron a invitar y la confirmaron en redes con la marcha peronista.

Esto no habría caído muy bien a la influencer quien respondió en broma. "Nos plantó Romina Uhrig. La GH iba a venir de angelita invitada. Le molestó que la anuncié en las redes sociales y le puse la marcha peronista. Sos tan sensible. Me puso que la dejara de pelear, que no era necesario que le pusiera la marcha peronista", contó Ángel.

: "Que disgusto, voy a usar el himno a partir de ahora. Después le puse la marcha radical, a ver si se emparejaba la cosa, pero no. También dejó de contestar el teléfono. Me gustaba un montón, que buena angelita hubiera sido. Por ahora la sexta silla es la rotativa", agregó.

Mariel Di Lenarda destrozó a Yanina Latorre: "La descarto, no es del palo..."

La periodista Mariel Di Lenarda fue muy dura contra la panelista Yanina Latorre, ya que la descartó en un juego de preguntas y tuvo palabras muy duras contra ella, reavivando la guerra de los Martín Fierro 2023.

¡SE PICÓ! Mariel Di Lenarda confesó que prefiere a Andrea Taboada antes que a Yanina Latorre

En diálogo con La tarde del Nueve, le pidieron a Mariel Di Lenarda que descarte una entre Andrea Taboada y Yanina Latorre, ante lo que aseguró: "Yo la quiero a Andrea Taboada. Descarto a Yanina y me quedo con Andrea. Porque la quiero, porque la conozco, porque es del palo, porque es locutora y porque es de las que rema hace millones de años". Con estas palabras, se distanció mucho del trabajo de la panelista de LAM.

Al ser consultada por esta diferenciación, la integrante de eltrece aseguró: "El medio es una cosa, y yo me siento colega de Andrea como locutora, ni siquiera como panelista. La conozco de la época de Radio del Plata, hace millones de años". Así, defendió a la excompañera de Latorre, quien fue despedida del equipo recientemente.