Ángel De Brito reveló en LAM una inesperada información sobre Wanda Nara

En cuanto al escándalo generado por el conductor de Periodismo Para Todos, señaló: "Me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Está atendida por un gran especialista en lo que supuestamente tiene, porque no lo quiso especificar". Con estas palabras, reveló que no está confirmada la enfermedad de Wanda Nara.

Haciendo mención a los estudios que desembocaron en el ya conocido problema, Ángel De Brito explicó: "Los valores no le dieron bien, se repiten los estudios y los valores volvieron a dar de la misma manera. Internada no está ni va a estarlo. Me dijo que puede hacerse un tratamiento ambulatorio".

EXCLUSIVO: La PALABRA de WANDA NARA

Luego, en una historia de Instagram, el conductor de LAM se distanció aún más de Jorge Lanata: "Muchos me preguntaban por qué no hacíamos este tema en el programa. Primero, porque los hijos no sabían. Yo había hablado con Wanda y me dijo eso. Sólo lo sabía su mamá y Mauro".