Ángel de Brito reveló cuánto termina el Bailando 2023 y confirmó el regreso de un programa histórico

Tinelli y El #Bailando2023 terminarían el 31 de enero.

Eliminación doble siempre después de la Salsa de 3



Marcelo volverá en el 2024 con Showmatch y un ciclo de humor en MARZO #LAM

Eso no es todo, sino que el conductor de LAM explicó que Marcelo Tinelli volverá en 2024 con su histórico programa Showmatch y que, a partir de marzo participará de otro ciclo de humor.

Esta noticia se conoce en medio de las especulaciones sobre si Pampita abandonará su puesto como jurado temporalmente y en determinadas ocasiones los reemplazos fueron personajes como Zaira Nara y Aníbal Pachano. Pero tras la renuncia de Zaira Nara, el periodista Ángel de Brito confirmó que Paula Chaves reemplazará a Pampita el 27 y 28 de noviembre.

La grave denuncia de Marixa Balli al Bailando 2023: “Me sacaron”

La panelista de LAM, Marixa Balli, reveló en el programa una incómoda situación que le tocó vivir cuando fue a ensayar al Bailando 2023. Esto se une a los relatos de otras bailarinas como Romina Uhrig y Eva Bargiela: hubo robos en el estudio. ¿Qué le sacaron a la modelo?

Esto fue revelado luego de que De Brito cuente que una de las barwoman sufrió el robo de su celular en la barra. Luego de la intervención de la producción, “apareció mágicamente”. Fue entonces que Marixa intervino: “Entra mucha gente, no deberían haber dejado salir a nadie”.

Y luego contó: “Un día me saco la campera para ensayar, el mismo día que hacía el vivo. No me imaginé que me iban a afanar en dos segundos. Me voy a la pista, ensayo, cuando vuelvo…”.

“Al regresar le digo a mis compañeros ‘¿chicos la campera?’ Éramos cuatro gatos locos y me la robaron. Pasan cosas. Aparte era una campera espectacular. A la productora de LAM que me acompañó también le robaron la campera”, concluyó.