Ángel de Brito llevará a la Justicia a una exparticipante de Gran Hermano.

También contó que no tiene nada que esconder y que no fue a LAM para que no la maltraten. "Yanina habló tan mal de mí, dijo tantas mentiras de mí. Es tremendo el daño que le causaron a mi hija más grande. Ella dijo 'esto es así', afirmándolo. Es tremendo, no me interesa”, agregó.

Por ese motivo, De Brito contraatacó: "Que responda en la Justicia está ridícula y el marido, del que también fingió separación. Dos farsantes”.

Sorpresa en Telefe: vuelve Gran Hermano con los participantes de 2022

En medio del escándalo con Tomás Holder y su video hot, los exparticipantes de Gran Hermano vuelven a la escena en Telefe. Las autoridades entendieron que algunos de los participantes todavía tienen repercusión mediática y los pondrán juntos al aire. ¿De qué se trata?

La noticia es que no saldrá en TV sino que será para redes sociales a nombre del canal. Esto les daría visualizaciones y pasarían a competir con los grandes canales como Luzu TV, Vorterix, entre otros.

Estarán presentes Julieta, Daniela, Tora y Nacho, junto con Diego Poggi, según Diario La Pavada. Por su parte, Juliana, Romina y Juari también van a estar, pero en otros proyectos.