Ángel de Brito confirmó que a Yuyito González le prohibieron hablar de Fátima Florez

El conductor de LAM reveló en detalle la polémica directiva que le dieron a la novia del presidente Javier Milei. "No se sabe quién o si fueron las fuerzas del cielo", subrayó el periodista.

La relación de Javier Milei con Fátima Florez se sepultó y así lo confirmó el periodista Ángel de Brito. ¿De qué manera? Le prohíben a Yuyito González, actual novia del Presidente, hablar sobre la humorista, su ex.

El conductor de LAM habló sobre la relación de ambas y explicó que alguien de Casa Rosada le dio la orden de no poder hablar más de ella. Se sospecha que se trate de alguien muy cercano al líder de La Libertad Avanza.

“Le prohibieron a Yuyito hablar de Fátima. No se sabe quién o si fueron las fuerzas del cielo", reveló De Brito. Y hace un tiempo le preguntaron a Florez sobre la nueva relación de su ex y expresó: “Ya no tengo nada que ver yo, así que les deseo lo mejor".

Milei Yuyito Redes sociales

Además, no dejó de aclarar que no le gustó que, en la entrevista de Yuyito a Milei, no pare de tocarlo: "Por ahí hay gente que se dedicó a eso toda la vida... a tocar".

La relación de Milei con Yuyito va de viento en popa ya que hace algunas semanas la conductora de televisión le presentó a su hijo Toto Di Aloy, fruto de su relación con César Di Aloy, con quien también tuvo a la conductora Brenda.

“Qué linda te queda la campera de campaña, amor” le puso ella con un emoji de un fuegito. Y agregó: “Viva la libertad, carajo”. A lo que el presidente comentó: “Cada día más hermosa, AMOR”.

Yuyito González se cansó de Fátima Florez: "Me está imitando"

La conductora de televisión Amalia "Yuyito" González arremetió contra Fátima Florez y aseguró que la está imitando al permitir que la describan como "la primera dama de Argentina".

En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, Yuyito González hizo referencia a la reciente polémica de Fátima Florez y lanzó un explosivo comentario. "Se sigue autoproclamando desde Las Vegas. Capaz que me está imitando, está ensayando la imitación de la primera dama que soy yo. Está todo permitido, se lo regalo. Si pone 'primera dama', me está imitando a mí", comenzó por expresar.

Y eso no fue lo único, sino que también mencionó su postura con la continuidad de la humorista imitando a Milei: "Si le sirve imitarlo, que lo haga. Ella está con la imitación y yo con la original". Con esto último, buscó enviarle un claro mensaje de celos a la expareja del presidente de la nación.