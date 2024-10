Andrew Garfield reveló lo que todos esperaban sobre su regreso como Spider-Man en Marvel

spiderman.jpg

Cuando se lo preguntaron se mostró cuidadoso, pero no evitó reírse cuando le consultaron si era seguro que había hablado sobre su regreso. No lo confirmó, pero tampoco lo negó. Sus palabras fueron cuidadas para no spoilear ninguna decisión, lo que puede tener que ver con un contrato que aún no fue firmado.

“Sí, por supuesto, tu suposición no es infundada... si yo estuviera en tu posición, puedo imaginarme diciendo: ‘Sí, probablemente ha tenido algunas conversaciones’, también, sí”, indicó y dejó la puerta abierta.

Marvel sufrió la filtración de la trama completa de Spider-Man 4: vuelven dos históricos actores

El estudio cinematográfico Marvel Studios sufrió duras filtraciones sobre la trama de Spider-Man 4 y se revelaron varios regresos que llenaron de ilusión a los fanáticos de la franquicia de superhéroes.

Quien se encargó de filtrar la noticia fue el insider especializado Alex Perez, quien respondió preguntas de sus seguidores en un servidor de Discord. En el mismo, contó detalles sobre Spider-Man 4 y la posibilidad de ver a los actores Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Hardy en este film de Marvel Studios.

"Según tengo entendido, Tom Holland tendrá el traje simbionte en los próximos años y puede que lo conserve para las próximas dos películas de Spider-Man", comenzó por revelar. De esta manera, se dará la película tan esperada por los fans del Hombre Araña, quienes esperan hace años para ver al británico con la indumentaria negra.

Spider-Man No Way Home post créditos simbionte Venom Marvel Studios

Por otro lado, hizo referencia al regreso de los dos actores que dieron vida al Hombre Araña en el pasado: "En cuanto a Tobey y Andrew... Escuché que hay una gran posibilidad de que aparezcan para un papel más extenso esta vez, dada la ambientación de la saga del multiverso". Así, dejó un abanico de posibilidades que apuntan a los dos films de Avengers, es decir Doomsday y Secret Wars.

Para finalizar, Alex Perez mencionó algunos detalles vinculados al villano extraterrestre: "Además de Venom y Knull habrá más simbiontes. Tom Holland no aparecerá en Venom: The Last Dance". Incluso, no descartó la posibilidad de ver a Tom Hardy en Spider-Man 4, a pesar de que el actor británico anunció su retiro del personaje Eddie Brock.