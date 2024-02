Andrea Rincón contó detalles íntimos sobre su futura maternidad

La conductora de Rock and Pop aseguró: "siempre quise ser mamá pero no quiero serlo ya", y agregó: "es algo que tengo pendiente hace años".

En el mismo sentido, confesó: "Decidí hacerlo por si el día de mañana quiero serlo. Ya sea de manera natural o no".

Siempre pensé que voy a ser mamá de dos niños que se llamarán "León" y "Libertad", a la vez que remarcó: "Yo no quiero hacerlo ahora... Y también es una decisión mía y personal, que la pareja que tenga en ese momento compartirá o no".

En este sentido, la actriz reflexionó sobre sus relaciones anteriores con las que no pudo concretar la formación de una familia con hijos: "El amor también es aceptar las decisiones de los otros... Tendré que tratar en terapia porque salgo corriendo cuando me proponen tratamiento... me da miedo de fallar".