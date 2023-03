Alexis "Conejo" de Gran Hermano 2022 explotó tras las críticas por su casting: "¿Estaba duro?"

Tras el programa nocturno de Gran Hermano 2022, el Conejo escribió: "¿Que estaba duro en el casting? Un día antes me levante 7 AM, me fui al campo, llegué a mi casa 11:30 PM y a las 2 AM rumbo a Buenos Aires, pasa qué hay poca gente que conoce la palabra 'trabajo', nunca lo entenderán". De esta manera, cuestionó a las personas que lo cuestionaron y los trató de vagos por no tener empleo.