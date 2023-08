Alejandra Maglietti reveló que está de novia y cómo la conquistó 

“¿Qué pasa en el amor, en la vida privada de Ale Maglietti? ¿Estás ubicada?", le preguntaron en Blender a la panelista de Bendita. “ Estoy en pareja hace 6 meses , no sé si se considera mucho tiempo. Con alguien que no le gusta el piripipí de todo esto porque es abogado. Es abogado, pero no litigante, de esos que son abogados por serlo".

Fue entonces cuando contó cómo se conocieron: “Yo lo conozco un día que me fui a cenar con un grupo de amigos. De casualidad termino sentada al lado de él, empezamos a charlar y pegamos buena onda”. Pero luego interiorizó en cómo comenzaron a salir.

Alejandra Maglietti Redes sociales

Explicó: “Me copó, sentí como un match y le pedí que me siga en Instagram. Después me dijo que me seguía, pero me dejó de seguir antes de hablar conmigo, me gustó esa jugada. Después no me dio bola por años, hace dos años que nos conocemos. Y cada tres meses me tiraba un corazón, no entendí muy bien si tenía onda conmigo".

Luego de un tiempo, Maglietti se cansó y le escribió ella: “No me acuerdo bien por qué. Ya era como 20 de enero y le pregunté '¿Dónde vas de vacaciones? Ahí empezamos a charlar y quedamos en almorzar. La noche me pone muy nerviosa, porque es demasiado sexual. Prefiero al mediodía, un café... Con un café ya me doy cuenta si es un idiota o no".