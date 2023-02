Alejandra Maglietti pasó por el nuevo stream de Radio One: "No volvería a salir con un futbolista".

En cuanto a su situación amorosa contó que lo que no tiene que tener un hombre para conquistarla es referido a su carácter: “No me gusta a la gente que ve el mundo de una manera oscura, el que es muy enroscado. Los que están arriba de los 40 son todos enroscados”.

En la misma línea, confirmó que fue infiel a lo largo de su vida, pero se encuentra más asentada. Por lo que no volvería a hacerlo. Y contó una anécdota: “Hay uno de mis ex que me llama para contarme lo mal que le va a las minas. A mí me chupa un huevo”.

También dio tips para poder darse cuenta si un hombre está siendo infiel. “Al hombre hay que engancharlo distraído. Cuando no pueden responder nada. Tu mente necesita tiempo para mentir”, expresó entre risas en el nuevo stream.