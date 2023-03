Alejandra Maglietti lució una microbikini verde ideal para la ola de calor.

La modelo Alejandra Maglietti siempre marca tendencia con sus looks y, en plena ola de calor, utilizó una microbikini verde que causa furor en redes sociales . Se trata de un diseño clásico que fue combinado con accesorios innovadores.

Alejandra Maglietti pasó por el nuevo stream de Radio One: "No volvería a salir con un futbolista"

Alejandra Maglietti microbikini verde 9-3-2023 Redes sociales

Lo innovador del look fue el gorro de vaquero que utilizó para protegerse del sol, se dejó el pelo suelto con bucles y resaltó fuertemente su maquillaje en los ojos, una parte adicional del outfit porque generan una identidad.

Alejandra Maglietti microbikini verde 9-3-2023 Redes sociales

Por otra parte, en una entrevista con el stream de radio One contó detalles sobre su vida amorosa. Reveló que no está en pareja y que para enamorarla: “No me gusta la gente que ve el mundo de manera oscura”.

Cinthia Fernández lució una microbikini con un diseño innovador para el verano

La modelo Cinthia Fernández se filmó muy divertida bailando en redes sociales y aprovechó a mostrar el diseño innovador de su microbikini coral que marcó tendencia en las redes sociales. Además, le dedicó un mensaje a los haters: “Ahora a leer la envidia que ando aburrida”.

Cinthia Fernández microbikini innovadora 8-3-2023 Redes sociales

La parte de arriba es tradicional con el formato triangular, pero lo innovador tiene que ver con las tiras que rodean el abdomen porque da el estilo de trikini, pero se trata de una bikini separada.