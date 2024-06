Aitana apostó por una microbikini fuera de lo común pero que está sorprendiendo en la moda del verano

La cantante mostró los detalles de un particular traje de baño en rojo fuego, uno de los colores del año.

Aitana microbikini roja Instagram

El crochet se volvió en este 2024 uno de los detalles favoritos entre las celebridades y Aitana no se quedó atrás, por lo que se sumó a esta moda con la que marcó tendencia.

"La isla bonita recargando pilas para empezar los festis. Empezamos el viernes 7 en Sevilla y luego el domingo 9 en casita Barcelona", escribió la cantante en su publicación. Sus fans la felicitaron por su presente laboral y por el estilo de su look.

Cuál es la microbikini que lució Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala desde el Caribe

Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores desde las playas del Caribe al lucir una microbikini que marca tendencia para el próximo verano. La modelo y cantante aprovechó sus vacaciones junto a Paulo Dybala para compartir en redes sociales su elección de traje de baño, causando furor entre sus fans.

El conjunto que eligió la artista es un traje de baño de color verde limón, compuesto por una bombacha colaless y un corpiño ultra XS. Este diseño no solo resalta por su color, sino también por su estilo minimalista, perfecto para destacar en cualquier playa. Además, se la pudo ver usando las mismas antiparras que el jugador de la selección, indicando que probablemente se iba a sumergir en el mar o que acababa de bucear por sus aguas.

La elección de la hija de Catherine Fulop no pasó desapercibida en redes sociales. Sus seguidores reaccionaron rápidamente con miles de "me gusta" y comentarios, elogiando su look. La foto, que muestra a Oriana Sabatini disfrutando del sol y el mar, se convirtió en un éxito viral, reafirmando su posición como ícono de estilo y tendencia.