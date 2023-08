Agustina Albertario reveló por qué se separó de Lucas Alario: "No es nada fácil"

Agustina Albertario confirmó su separación de Lucas Alario: "Me molesta que..."

En una historia, la mujer mostró el mensaje de uno de sus seguidores, en el que le preguntaban si se había separado de su pareja y ella respondió: "Quiero responder esta pregunta que me están haciendo muchas personas. Más que nada porque me molesta que hablen y se digan cosas que no son ciertas”.