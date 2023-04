Agus Cassano: "Me gustan Michael Jackson y Bowie, pero también Daddy Yankee y Bad Bunny"

"El Ruso", como lo apodan sus amigos, pasó por muchas etapas y recién en 2021 decidió dar un salto al vacío y lanzarse como solista. "Este proyecto se gestó en plena pandemia. Tenía el proyecto pendiente de convertirme en solista y llegó en ese momento. Empecé a estudiar canto hace años y recién cuando me sentí cómodo me lancé ".

En palabras de Agustín, su búsqueda se resume en pop y trap: "Me gusta que la música que hago transmita alegría, ganas de bailar y de moverse. Intento fusionar el pop y la música urbana , o sea me gustan Michael Jackson y David Bowie pero también Daddy Yankee y Bad Bunny. Trato de fusionar esos dos géneros y que mi producto tenga una identidad propia".

Al haberse expuesto desde pequeño, Ruso tiene claro que la fama no implica la felicidad: "Como toda carrera tiene sus altibajos. Implica muchísimo sacrificio, esfuerzo, muchas puertas que no se abren, que se cierran, hay mucha gente que te da la espalda, esa es la realidad. Pero me parece que lo importante es ser fuerte, creer en uno. El primer mensaje que quiero dejarle a los chicos, por más que suene a cliché, es que los sueños sí se pueden cumplir. Luchen por lo que sueñan, que nadie te diga que no podés hacer algo".

Una de las claves para mantenerse activo, para él, es tener un grupo humano sólido. Un equipo de trabajo comprometido que se preocupe por la salud del artista además de la productividad. En sus palabras: "Esa gente que te acompaña tiene que ser positiva y permitirme no negociar tus convicciones".

Uno de los higlights que Agustín señala de su carrera es la oportunidad de presenciar la producción de una sesión de Bizarrap, uno de sus ídolos: "Tuve la suerte de ver cómo se cocina una session en 2019 y fue una locura. Pegué mucha onda con Lalo Ebratt, un artista colombiano de reconocimiento internacional. Cuando vino a Argentina me pidió que lo acompañe a lo de un productor, llegué y era la casa del Biza. Ahí pude ver la visión que tiene y notar que la tiene clarísima".

Con respecto a los haters y críticos del género urbano, Ruso es determinante: "Me parece que los chicos que están ahora y los artistas que van surgiendo van abriendo caminos y están poniendo a Argentina en un lugar que no estaba hace tiempo. Me parece que al menos eso hay que respetarlo, más allá de que no te guste esa música puntualmente. Cuando se critica así, con cierto despecho.... Los artistas urbanos están poniendo a Argentina en lo más alto como Duki, María Becerra, Trueno, Paulo Londra, hay muchísimos".