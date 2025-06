Adiós a Netflix: la plataforma china para ver series y películas gratis en Argentina

Entre los contenidos más buscados del año se encuentran My Stubborn, Love in Pavilion y My Golden Blood.

Con producciones como Story of Yanxi Palace, The Untamed, My Roommate is a Gumiho y The Wandering Earth, la plataforma ya es un referente en Asia y ahora busca quedarse con el público latinoamericano. Disponible en 191 países y con más de 500 millones de usuarios activos mensuales, iQIYI permite disfrutar de contenidos doblados o subtitulados en hasta 12 idiomas, y con calidad de imagen que va del HD al 4K.