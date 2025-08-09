Merlina llegó a Netflix con más capítulos: de qué se trata la nueva temporada

A tres años del estreno de la primera temporada de la serie "Merlina", el personaje oscuro de la familia Addams regresa a la pantalla de la popular plataforma de streaming.

A tres años del estreno de la primera temporada de la serie "Merlina" , el personaje oscuro de la familia Addams regresa a pantalla de Netflix . Para alegría de sus fanáticos , el tráiler muestra una trama con nuevos personajes , más desafíos y poderes secretos .

Con una atmósfera más oscura que la entrega anterior, la serie original de Netflix sigue teniendo la esencia de su director Tim Burton : un estilo visual distintivo, elementos góticos y humor negro . El estreno de Merlina 2 se divide en dos partes: la primera se podrá ver en la popular plataforma a partir del miércoles 6 de agosto . Mientras que los capítulos restantes estarán casi un mes después, el 3 de septiembre , completando los ocho episodios en total que conforman la entrega.

Nuevos personajes también se suman a esta superproducción, entre ellos Barry Dort como el nuevo director , quien espera que todos los estudiantes se sientan orgullosos de ser marginados. Es interpretado por Steve Buscemi , a quien también se puede ver en Son como niños (2010 y 2013), Armagedón (1998), Fargo (1996), Perros de la calle (1992), entre otras películas.

Además, este temporada contará con la participación especial de la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga . Si bien su personaje se mantiene en secreto, se especula que será un cameo .

La continuación sitúa nuevamente a Merlina Addams en la Academia Nunca Más , enfrentando alianzas y enemistades tanto con su familia como con sus amigos y antiguos rivales .

Según los adelantos, la protagonista se verá envuelta en un nuevo misterio sobrenatural y atravesará situaciones de caos típicas del universo Addams.

La familia Addams, compuesta por Morticia, Gómez y Pugsley, tendrá una participación extendida. Entre los nuevos personajes, destaca Joanna Lumley como la abuela Hester Frump y Haley Joel Osment como el Kansas City Scalper. El cierre de la primera temporada dejó numerosos frentes abiertos. Tyler (interpretado por Hunter Doohan) fue identificado como el Hyde, bajo el control de Laurel (personaje de Christina Ricci), quien pertenecía a una familia enemiga de los marginados y buscaba resucitar a Joseph Crackstone a través de un ritual que requería la intervención de Merlina.

La heroína logró frustrar el plan junto a los demás alumnos y evitó la destrucción de la academia y el exterminio de sus compañeros. Los próximos capítulos darán continuidad inmediata a los hechos finales de la anterior, comenzando con el secuestro de Merlina.

Merlina consolidó su posición como la serie más vista en la historia de Netflix, alcanzando los primeros puestos en 93 países y acumulando más de 252 millones de visualizaciones en su primera temporada.

Reparto de Merlina

El elenco original de Merlina vuelve casi intacto, encabezado por Jenna Ortega (Beetlejuice Beetlejuice, Scream) como Merlina Addams, la hermana mayor de la excéntrica familia. En esta oportunidad, la actriz también se desempeñó como productora ejecutiva de la serie.

Catherine Zeta-Jones, conocida por sus icónicos papeles en Chicago y La máscara del zorro, se pone en la piel de Morticia Addams nuevamente. A partir de fragmentos del tráiler, se puede ver que la relación madre e hija en Merlina 2 será más tensa que en la entrega anterior.

Luis Guzmán, el actor puertorriqueño de Boogie Nights y Traffic, regresa para interpretar a Gómez Addams, el padre de la loca familia. La reunión de los Addams en la Academia incluye al hermano menor de Merlina, interpretado por Isaac Ordonez. Pericles ahora es un estudiante nuevo, cuya prioridad será encajar y encontrar un grupo para forjar vínculos.