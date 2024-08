Adiós a Alain Delon: cuáles son sus cinco películas más recordadas

Los noventa y cuatro films en los que participó han dejado una marca indeleble en la historia del cine, consolidándolo como uno de los actores más importantes y recordados de su generación. Teniendo en cuenta las críticas de la audiencia, los ingresos de cada trabajo y el recuerdo del público, se pueden destacar cinco de ellas.

Con la dirección de Luchino Visconti, esta película es considerada como una obra maestra del cine italiano y está basada en la novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Delon interpreta a Tancredi, un joven noble que navega las tensiones entre la antigua aristocracia y el nuevo orden que surge en la Italia unificada. Su actuación es notable por la mezcla de encanto y astucia que trae a su personaje, y la película en sí es una de las más hermosas y épicas representaciones del cambio social en la historia del cine.

Embed - Il Gattopardo (1963) The Leopard

Con la dirección de René Clément, en esta película Alain Delon interpreta a Tom Ripley, un joven ambicioso y moralmente ambiguo que se involucra en un asesinato.

La película es una adaptación de la novela El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, y la interpretación de Delon le dio gran notoriedad internacional. Su representación del carismático y peligroso Ripley consolidó su estatus como una de las jóvenes promesas del cine francés.

Con la dirección de Jean-Pierre Melville, este thriller neo-noir es uno de los trabajos más conocidos del actor francés.

En esta ocasión, interpretó a Jef Costello, un asesino a sueldo solitario con un estricto código de honor. La película es famosa por su estilo minimalista y su atmósfera de melancolía, y el personaje de Delon se ha convertido en un ícono del cine, simbolizando la mezcla de frialdad y tragedia.

Con la dirección de Luchino Visconti, en este drama familiar épico, Delon interpreta a Rocco, un joven del sur de Italia que se muda con su familia a Milán en busca de una vida mejor.

La película explora temas como la familia, el honor, y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La interpretación de Delon es profundamente conmovedora y humaniza al personaje de Rocco, haciéndolo uno de los roles más queridos de su carrera.

Embed - Rocco and his Brothers - Official Trailer