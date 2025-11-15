Protestas contra Sheinbaum: violentos incidentes frente al Palacio de Gobierno de México Los manifestantes reclaman medidas al gobierno por inseguridad y la libertad de acción que tienen los cárteles narcos en el país. Hay enfrentamientos entre los ciudadanos presentes en la protesta y la policía antidisturbios. Por







Protestas contra Sheinbaum: grandes barricadas protegen el Palacio de Gobierno

Una multitud se enfrentaba este sábado ante la policía antidisturbios que cercó el Palacio de Gobierno en Ciudad de México. La confrontación de produjo luego de una convocatoria de la llamada Generación Z (Gen Z) con diferentes consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre las cuales, acusan a la mandataria de permitir el crecimiento de bandas narco, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Embed Bueno… y que México era el ejemplo de “democracia vibrante”, ¿no?

Mira ahora: el Zócalo lleno y el Palacio Nacional escondido detrás de láminas, militares y miedo.



Porque cuando la plaza la llena el régimen con conciertos, artistas y acarreados, todo es fiesta.

Pero cuando… pic.twitter.com/fufltOTHdr — ania (@melania0880) November 15, 2025 Según algunas fuentes, una multitud se congregó de forma pacífica en Ángel de la Independencia como punto de encuentro. Con el llamado de "¡Alto a la violencia!", los jóvenes de la Gen Z lideraron la movilización contra la presidenta Claudia Sheinbaum y marcharon hasta la zona del Palacio de Gobierno.

Embed | Ciudad de México:



“¡México! ¡México! gritan los manifestantes en el Zócalo, mientras algunos patriotas se enfrentan a la policía que protege Palacio Nacional. Los elementos responden con gases lacrimógenos y piedras. México se subleva contra la narcopresidente Claudia… pic.twitter.com/t7NDvixR1k — militantosh (@MilitanTosh) November 15, 2025 Al grito de "¡México, México, México!", personas de todas las edades se acercaban a los alrededores del Zócalo Capitalino y, del otro lado, la seguridad se encontraba dispuesta a proteger el Palacio Nacional. La policía antidisturbios se encontraba agazapada tras altos vallados y numerosos escudos.

Embed Qué nadie les trate de engañar los manifestantes más audaces no son del bloque negro.Lo que yo veo desde la plancha del Zócalo es gente con rostro descubierto muchos muchachos y personas de todas las edades. pic.twitter.com/Fr79Bvof5x — ó (@taller2006) November 15, 2025 Todo se mantuvo en paz hasta la aparición del grupo de encapuchados, denominados el Bloque Negro, se acercó violentamente a los vallados y logró derribar algunos. Ante esto, la policía respondió y empezó la batalla con fuertes incidentes. Hasta el momento no se reportaron heridos.

El asesinato de Carlos Manzo: un antes y un después en la gobernabilidad de Sheinbaum El alcalde de Uruapan, en el Estado de Michoacán, Carlos Manzo fue asesinado a manos de bandas narco, el pasado 1 de noviembre, mientras participaba de las celebraciones por el día de los muertos. El hecho, marcó un quiebre político, ya que Manzo se mostraba públicamente en contra de los grandes cárteles y muy crítico al gobierno de turno.