Protestas contra Sheinbaum: violentos incidentes frente al Palacio de Gobierno de México

Los manifestantes reclaman medidas al gobierno por inseguridad y la libertad de acción que tienen los cárteles narcos en el país. Hay enfrentamientos entre los ciudadanos presentes en la protesta y la policía antidisturbios.

Protestas contra Sheinbaum: grandes barricadas protegen el Palacio de Gobierno

Una multitud se enfrentaba este sábado ante la policía antidisturbios que cercó el Palacio de Gobierno en Ciudad de México. La confrontación de produjo luego de una convocatoria de la llamada Generación Z (Gen Z) con diferentes consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre las cuales, acusan a la mandataria de permitir el crecimiento de bandas narco, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Según algunas fuentes, una multitud se congregó de forma pacífica en Ángel de la Independencia como punto de encuentro. Con el llamado de "¡Alto a la violencia!", los jóvenes de la Gen Z lideraron la movilización contra la presidenta Claudia Sheinbaum y marcharon hasta la zona del Palacio de Gobierno.

Al grito de "¡México, México, México!", personas de todas las edades se acercaban a los alrededores del Zócalo Capitalino y, del otro lado, la seguridad se encontraba dispuesta a proteger el Palacio Nacional. La policía antidisturbios se encontraba agazapada tras altos vallados y numerosos escudos.

Todo se mantuvo en paz hasta la aparición del grupo de encapuchados, denominados el Bloque Negro, se acercó violentamente a los vallados y logró derribar algunos. Ante esto, la policía respondió y empezó la batalla con fuertes incidentes. Hasta el momento no se reportaron heridos.

El asesinato de Carlos Manzo: un antes y un después en la gobernabilidad de Sheinbaum

El alcalde de Uruapan, en el Estado de Michoacán, Carlos Manzo fue asesinado a manos de bandas narco, el pasado 1 de noviembre, mientras participaba de las celebraciones por el día de los muertos. El hecho, marcó un quiebre político, ya que Manzo se mostraba públicamente en contra de los grandes cárteles y muy crítico al gobierno de turno.

En las protestas de todo el país hubo carteles y pancartas que hicieron referencia a la muerte de Manzo. "Carlos Manzo ¡Vive!", fue una frase repetida en todos los puntos de encuentro. "Cuando lo sepultaron sembraron la semilla de la revolución", fueron las tajantes palabras que algunos presentes mostraron durante los reclamos.

Los carteles de los manifestantes, Carlos Manzo vive.

A todo esto, se sumó la presencia de la abuela de Carlos Manzo en la movilización. Raquel, con una foto de su nieto en la falda, estuvo junto con los manifestantes en su silla de ruedas. Las imágenes que recorrieron todos los medios y se replicaron en redes social, refuerzan la idea de que el gobierno de México en una situación complicada.

