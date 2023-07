Waldo Wolff en C5N: "Un sector de la interna de Juntos por el Cambio cree que vale todo".

" La Argentina atraviesa posiciones adolescentes políticas. O sos ultraliberal o ultrasocialista, de izquierda, de derecha. Para mí atrasa eso . Las derechas priorizaron el orden por sobre la libertad y las izquierdas la igualdad sobre la libertad. En la Ciudad, el eje es la libertad y se lleva orden a donde no lo hay e igualdad a donde no la hay", explicó.

Wolff sostuvo: "No creo en un estatismo absoluto ni en un liberalismo absoluto. Creo que en todo el mercado posible y en todo el Estado necesario. El mercado es un excelente regulador en algunos casos, en otros, hay que ponerle el límite del Estado para que no haya posiciones monopólicas, para que no haya cuestiones donde las grandes corporaciones saquen ventajas. Larreta piensa igual que yo. No cree en el estatismo. La Ciudad de Buenos Aires es una muestra de ese equilibrio".

Waldo Wolff

El diputado señaló que trabaja junto a Larreta "porque creo que es el líder moderno que necesita la Argentina. Es un excelente gestor. A veces, los porteños o una parte de ellos no mensuramos lo que tenemos. Sé que es un slogan, 'no se inunda más', pero antes se inundaba y ahora no. Ordenamos el tránsito con los metrobuses, tenemos los espacios públicos que no tienen que envidiarle nada a las principales capitales del mundo".

"El peronismo tuvo a su líder en Cristina Kirchner, lo delegó en Alberto Fernández y fue un fiasco, se lo delega a Sergio Massa que para mí va a ser otro fiasco porque es una concepción antigua del liderazgo, buscan 'al nuevo peronista que nos va a sacar adelante'. Yo no creo en los líderes persona, creo en los líderes proyecto con personas circunstanciales a cargo de ellos", subrayó.

Waldo Wolf habló de la interna en Juntos por el Cambio

Luego, Wolff profundizó en la interna de Juntos por el Cambio. "En la coalición no somos todos iguales. No recuerdo encontrar agresiones de Larreta hacia nadie del espacio. Y eso trasciende para abajo. Yo estoy en el PRO hace 8 años ye es el único partido político en el que he estado. Vengo de la sociedad civil, de otro ámbito, y tengo muchas internas, ganadas y perdidas. Estamos en una interna en la que hay un sector que cree que vale todo y tenemos un sector nuestro que critica cuestiones de la Ciudad que antes no criticaba", indicó.

"Lo más emblemático de esta semana: Carolina Losada, que hasta hace un año decía que Maximiliano Pullaro era su referente en materia de seguridad, hoy hace acusaciones temerarias. Losada mentía antes o miente ahora. No habla bien de ella si mentía antes, porque si yo tengo un compañero de espacio que yo considero que comete un delito grave, debo denunciarlo en el momento, si no soy cómplice. Me parece que no vale todo en la política. Es una forma de hacer política que hay mucha gente en Argentina que no concilia con eso, yo tampoco", enfatizó.

El funcionario también se refirió a la expresión "exterminar al kirchnerismo" dicha por Larreta. "No está bien. Yo no creo en exterminar, creo que hay que ganarle. Muchos chicos de clase media urbana piensan en irse", afirmó.

Consultado sobre otro de los dichos del precandidato a presidente, quien había expresado que el modelo de Mauricio Macri había fracasado, Wolff replicó: "No dijo que no funcionó. Dijo que lo que no funcionó es el modelo de no generar más acuerdos para sostener en el tiempo las políticas. Ahora está de moda el término 'yo tengo cambios profundos'. El único cambio que sirve es el que se sostiene en el tiempo".

"El último acuerdo con el FMI lo hizo este gobierno. Ningún gobierno generó tanta deuda externa como este. Y el que está haciendo pacto con el FMI es Massa. ¿No les gusta el FMI? Que no esté Massa todo el tiempo yendo al FMI", cerró el secretario, dejando de lado el préstamo de u$s45 mil millones otorgado en 2018 durante la administración de Cambiemos.