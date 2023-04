Wado de Pedro, a lo Cristina Kirchner: aseguró que todavía hay funcionarios que no funcionan

Wado de Pedro, a lo Cristina Kirchner: reflotó la idea de que hay funcionarios que no funcionan

Eduardo "Wado" de Pedro aseguró que todavía hay funcionarios que no funcionan . El ministro del Interior reflexionó sobre el desempeño del actual Gobierno y el descontento generalizado de algunos sectores de la sociedad. Además, apuntó contra los dirigentes que "están mintiéndole a la sociedad y proponiendo cosas que no funcionan en ningún lugar del mundo" .

En diálogo con C5N para el programa "De Una", el ministro analizó las propuestas de algunos futuros candidatos a presidente como en el caso de Javier Milei, quién aseguró que iba a dolarizar la economía. "Es un año de campaña, es un año de mentira, de mucho marketing, de volver a escuchar promesas sobre cómo resolver algunos problemas estructurales de la Argentina", explicó De Pedro.

A lo que añadió que frente a una nueva campaña electoral, muchos dirigentes mienten con tal de obtener un voto y proponen "cosas que no funcionan en ningún lugar en el mundo".

En esta línea, Wado de Pedro, fue muy crítico con el anterior la última gestión a nivel nacional de Juntos por el Cambio: "Cuando tuvieron que gobernar fundieron la Argentina, hicieron que nuestro pueblo y que futuras generaciones tengan que convivir con el FMI, fundieron más de 25 mil industrias, fundieron ANSES, el PAMI".

También señaló que hay que desconfiar de las encuestas o lo que dicen los medios sobre las tendencias políticas que tienen más apoyo de los jóvenes. "Todavía no vi ninguna marcha de miles de jóvenes bancando a Milei ni pidiendo la dolarización. Hay que ser desconfiados", explicó.

Sin embargo, el funcionario se tomó un momento para reflexionar sobre el accionar del actual Gobierno, afectado por la sequía, la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, pero principalmente por "algunos funcionarios que no funcionan". "Lo que si es que hay un descontento de algunos sectores de la sociedad", señaló ya que la gestión de Cambiemos generó desorden a lo planteado anteriormente por Néstor y Cristina Kirchner.

Wado de Pedro: "El pueblo sigue pidiendo por Cristina"

El ministro de Interior, Wado de Pedro, destacó en C5N que el pueblo pretende que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata en las elecciones presidenciales de este año. Además, volvió a resaltar que el Frente de Todos irá a las PASO por decisión de Alberto Fernández y servirá para que la gente vea que "hay otra forma de hacer peronismo".

"Escucho permanentemente a la gente. Hoy estuve en Mercedes en la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Son esos eventos que en los pueblos unen, generan un orgullo, una identidad. Son fiestas donde van todos: empresarios, productores, trabajadores. Y en ellos la gente me pregunta por Cristina, sobre qué va a hacer, me piden que la invite, que ella vaya. Hay que tener paciencia, pero el pueblo sigue pidiendo por Cristina", describió el funcionario al ser consultado sobre una posible candidatura de la exmandataria.

Durante la entrevista en Caníbales, De Pedro aclaró que todavía no está definido si se presentará como precandidato: "Vengo diciéndolo y lo voy a repetir. Mi experiencia de vivir en Mercedes es que no hay proyectos personales, es muy bueno bajar la ansiedad y dejar que la fuerza política defina". Además, aprovechó para resaltar que "cuando veo las encuestas no les creo casi nada. Para mí siempre subestiman, en el 2019 nos daban perdiendo por dos puntos, y le ganamos por 17".