Wado de Pedro, tras el triunfo del peronismo en Tucumán: "Es una gesta patriótica que reafirma el federalismo"

"Lo que pasó en Tucumán es importante que sepamos que cuando no se puede resolver las discusiones en las urnas, no se tienen que tocar la puerta del Poder Judicial, que es necesario para la República Argentina pero no tiene que estar politizado", remarcó De Pedro en una conferencia de prensa junto a Manzur y Jaldo.

En la misma línea, el ministro destacó que el triunfo del peronismo es "una gesta patriótica, que reafirma el federalismo, la voluntad de independencia, nada más y nada menos que en Tucumán". De Pedro se sumó a un búnker del oficialismo donde se encontraban los gobernadores peronistas del Norte: Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

De cara a la carrera presidencial, la presencia de De Pedro vuelve a destacarse. A la espera de la definición de las candidaturas del Frente de Todos, el dirigente tendrá la oportunidad de dialogar e intercambiar ideas con Manzur y Jaldo.

Alberto Fernández: "La Corte intentó desfavorecer la elección"

El presidente Alberto Fernández celebró el triunfo de Osvaldo Jaldo en Tucumán y recordó que la Corte Suprema de Justicia "intentó desfavorecer" la elección, al suspender las elecciones en la provincia.

"¡Felicitaciones Osvaldo Jaldo! El camino construido con Juan Manzur y tu voluntad inquebrantable por seguir mejorando la calidad de vida de las y los tucumanos ha sido retribuida", publicó el Presidente en su cuenta de Twitter.

"La Corte intentó desfavorecer esta elección y Juan Manzur declinó su candidatura a vicegobernador para brindar certezas al pueblo tucumano. Y así fue, la fórmula que Osvaldo Jaldo encabeza junto a Miguel Acevedo ha hecho que el Frente de Todos triunfe nuevamente", agregó el mandatario en su publicación.