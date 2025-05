Votó Mauricio Macri: "Queremos un cambio con equilibrio y respeto"

"Nunca me pasó en estos 20 años de tener que hacer una denuncia por un intento de fraude, ahora digital, por usurpación de identidad con inteligencia artificial. Una cosa de loquitos. Es triste porque estamos tratando de reconstruir algo que apunta a recuperar la democracia", lamentó el exmandatario antes de votar.

En ese sentido, señaló que "atacar las reglas" pone "en riesgo todo el esfuerzo que están haciendo los argentinos". "Esta elección es un punto de partida para lo que vendrá, pero lo importante es reafirmar que estamos en un país que quiere reglas de juego cada vez más transparentes, cosa que en esta elección no ha sucedido. Ha sido una campaña muy violenta por parte de LLA", afirmó.

Mauricio Macri voto urna Elecciones 2025 18 mayo CABA Ciudad de Buenos Aires Macri votó en la Escuela Lenguas Vivas, en el Parque Las Heras. Mariano Fuchila

Consultado sobre su relación con Javier Milei, evitó "poner calificativos", pero sostuvo que el Presidente "ha dejado que sucedan un montón de cosas". "Hay muchos que queremos un cambio, pero un cambio con equilibrio, que haya respeto entre los ciudadanos, con los medios de comunicación, con la comunidad en general", remarcó.

También sostuvo que no sabe si Milei estaba al tanto del video. "No sé, pero él empoderó a un montón de gente que hace este tipo de cosas. Estas semanas han sido para mí dolorosas por el nivel de agresividad que hubo", concluyó.

Más temprano, en el desayuno del PRO, Macri responsabilizó por la maniobra al asesor presidencial Santiago Caputo. "No me vengan con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso según el Presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, como Álvarez y no sé cuántos más", aseguró.