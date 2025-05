Mauricio Macri responsabilizó a Santiago Caputo por el "intento de fraude digital": "Rompe las reglas del juego"

El expresidente y líder del PRO apuntó contra el asesor presidencial por el video realizado con inteligencia artificial que difundieron los influencers libertarios. "No me vengan con que son unos twitteros sueltos como el Gordo Dan. Esa excusa no va más", disparó.