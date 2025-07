El hijo de la exvicepresidenta compartió un video de ella preparando el almuerzo desde el departamento de San José 1111. "Son buenas para la salud", expresó ante la pregunta de su hijo, al verla servirse paltas. El clip dura tan solo unos segundos y tiene miles de "me gusta" en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Máximo Kirchner (@maximockirchner)

En las imágenes se ve sobre la mesada de la cocina un plato con palta, mientras que Cristina revuelve unos huevos en el sartén y los intenta depositar al lado de las paltas. Esta escena superó las 200 mil reproducciones y tiene más de 24.000 "me gusta" en la red social Instagram.

"Qué rico que está, ¿te hacés vos el huevo revuelto?", le pregunta Máximo Kirchner en el video, a lo que Cristina responde "sí".

"¿Con palta?", le vuelve a consultar su hijo, "sí", repite Cristina. "¿Proteína?", consulta nuevamente Máximo, a lo que la expresidenta repite nuevamente "sí".

Ante la respuesta de su madre, nuevamente Máximo le pregunta "¿son buenas para la pelea?", a lo que Cristina tarda en responder unos segundos: "Ehhh, no sé si son buenas para la pelea. Son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra".

"Y sí, con salud", concluyó Máximo.

Casación convalidó la tobillera electrónica para Cristina Kirchner y las restricciones a las visitas

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes, por decisión mayoritaria, que la expresidenta Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica y convalidó las restricciones a las visitas durante el cumplimiento de la condena que le fue impuesta por el caso Vialidad.

Por unanimidad, y de conformidad con lo solicitado por el fiscal general ante la instancia, Mario Villar, el máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Mariano Borinsky -como presidente-, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, desistieron del recurso de Casación interpuesto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían peticionado que la expresidenta cumpliese su pena dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal.

También resultó unánime el rechazo del recurso de Casación del Ministerio Público Fiscal sobre el pedido que formularon para que la pena se ejecutase en otro domicilio distinto al actual. Al respecto, tuvieron en cuenta que el tribunal oral se valió -para fijarlo- de un informe socio-ambiental favorable, elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y remarcaron que habían cesado las situaciones que afectaron al barrio en momentos posteriores al 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena.

En su voto, Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que por el momento no existen motivos para obligar a un cambio de domicilio, aunque a futuro podrían evaluarse otros sitios alternativos en caso de que sea necesario para "preservar la tranquilidad pública y la paz social", indica la resolución.

De este modo, la principal referente del peronismo seguirá con prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.