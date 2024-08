Victoria Villarruel apuntó contra Alberto Fernández: "Un expresidente con una vida repugnante"

" El kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández . DDHH, violencia contra la mujer, un ex presidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás", criticó a través de su cuenta en la red social X.

En ese sentido, reafirmó su postura e indicó: "Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora, espero que todos juntos podamos superar la tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra Patria".

Villarruel contra Alberto Fernández X

De esta manera, la titular del Senado se sumó a las declaraciones que había emitido el presidente Javier Milei, quien aprovechó la situación para reiterar sus cuestionamientos a las políticas de género y justificar el cierre del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, una de las medidas que implementó de manera inmediata una vez que llegó al gobierno.

En el extenso mensaje que publicó en las redes sociales, el libertario sostuvo que "la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres".

La reacción del Gobierno tras la denuncia contra Alberto Fernández: "Si es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo"

El Gobierno se refirió este viernes a la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández por parte de su pareja Fabiola Yañez. En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni condenó los supuestos hechos y pidió que "si es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo". Además, confirmó que habrá un recambio de la custodia que la ex primera dama tiene en Madrid.

"La Justicia debe seguir adelante con la investigación y efectivamente si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo. Apelamos a que eso sea así, que la Justicia investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia”, contestó el funcionario ante una consulta periodística sobre el tema.

En el mismo sentido, cuestionó "tanta propaganda y tantos millones de dólares que hemos gastado todos los argentinos en políticas de genero, que parecían que eran fundamentales y necesarias para que este tipo de cuestiones no ocurran". Para el vocero, todo eso "lo único que demuestra es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios".