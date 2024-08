Así reflejaron los medios del mundo la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género

En España, país donde reside Yañez junto a su hijo Francisco desde diciembre pasado , los diarios locales se hicieron eco del hecho. El Mundo tituló " La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yañez, denuncia a Alberto Fernández por "violencia física y mental " pocas horas después de que se conoció la noticia.

Por su parte, El País se enfocó en la coyuntura política de la noticia e indicó: "La denuncia por violencia de género contra Fernández dinamita el peronismo y le da oxígeno a Milei".

"Salen a la luz imágenes de la expareja de Alberto Fernández con marcas de violencia: 'Todo el tiempo me golpeas'", fue el titular que eligió ABC tras la divulgación de las fotos donde se ve a Yañez golpeada y los mensajes con su expareja.

El Mundo España

El País España+

ABC España

En tanto, los medios italianos también informaron lo ocurrido con el expresidente: “Argentina: el ex presidente Alberto Fernández denunciado por violencia contra su ex pareja Fabiola Yáñez”, publicó en su sitio web el periódico Corriere della Sera, mientras que la Repubblica informó: “La denuncia de la ex primera dama argentina Fabiola Yañez contra su marido Alberto Fernández: violencia doméstica y acoso”.

la Repubblica Italia

Corriere Della Sera Italia

La BBC de Londres, en su portada para América Latina, detalló: "La denuncia por violencia de género contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández, a quien la exprimera dama acusa de "terror psicológico".

BBC

Los medios de comunicación latinoamericanos, en tanto, realizaron un seguimiento casi minuto a minuto del hecho. El sitio G1 de Brasil tituló: "Exprimera dama de Argentina muestra hematomas en ojo y brazo tras agresiones de Alberto Fernández", junto a la captura de los mensajes entre Fernández y Yañez.

G1 Brasil

En Uruguay, el diario El País rescató una de las frases que la exprimera dama le expresó a su expareja en los mensajes que se divulgaron: “'Todo el tiempo me golpeás': Los reveladores chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández".

El País Uruguay

Alberto Fernández fue imputado por violencia de género contra Fabiola Yañez

El expresidente Alberto Fernández fue imputado por violencia de género contra su exesposa Fabiola Yáñez. Se lo notificó formalmente este viernes y ahora la Justicia comenzará una fase de recopilación de pruebas. La noticia se conoció luego de la filtración de fotos donde se ve a la exprimera dama con moretones en su rostro y brazo.

"Lo notificaron oficialmente de la segunda declaración que hizo Fabiola Yáñez antes los fiscales especializados en violencia de género. Alberto había sido notificado de las medidas restrictivas y en la primera declaración", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa De Una.

De esta manera, el exjefe de Estado "está formalmente imputado de graves hechos. Después se verá la calificación que se le dará". agregó.

Embed

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].