Victoria Tolosa Paz ratificó que no habrá "nueva altas" en el Potenciar Trabajo

La ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz , ratificó que no habrá "nuevas altas" en el programa Potenciar Trabajo, luego de la reunión que mantuvo con la Unidad Piquetera, a la cual, definió que como un encuentro "con mucho respeto" para resolver los conflictos hacia fin de año.

La dirigente del Frente de Todos detalló que UP "no está de acuerdo con el monto del bono de fin de año" de 13 mil pesos y agregó: "Es el monto que la Argentina puede pagar. Nos encantaría trabajar en una Argentina en donde la necesidad del pueblo no esté tan explícita".

"Por decisión del presidente de la Nación hay un trabajo fuerte con todos los movimientos sociales. No hay más altas del Potenciar, ya esa agencia quedó atrás", indicó.

Entre otros aspectos, la titular de Desarrollo Social recalcó que se va a trabajar en enero y febrero de 2023 será la "terminalidad educativa" principalmente para las mujeres, a la vez que destacó "las más de 3 millones de bolsas navideñas para que las familias argentinas puedan pasarlo dignamente", en estas Fiestas.

Tolosa Paz enumeró las decisiones del Gobierno este último tramo del año: aumentar 40% la tarjeta Alimentar, bono de jubilados del PAMI de 10 mil pesos, bono para los indigentes de la Argentina en noviembre y diciembre, entre otros. "Falta mucho y para eso nuestro proyecto político pone la inversión y el desarrollo. Esto no es sólo un trabajo de este ministerio sino junto a los de Trabajo y Economía", concluyó.